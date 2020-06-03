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Рамос бойкотировал конференцию с правительством о возобновлении сезона – у капитана Реала благородные мотивы

13:38 74 Читати українською
Рамос бойкотировал конференцию с правительством о возобновлении сезона – у капитана Реала благородные мотивы
Серхио Рамос / Getty images

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос отказался от участия в видеоконференции с членами правительства Испании.

Рамос не захотел участвовать в мероприятии из-за того, что не согласен с рядом решений Министерства здравоохранения, принятых в последние месяцы во время пандемии коронавируса, сообщает Cadena SER.

Примера опубликовала расписание 28 тура – Реал и Барселона возобновят сезон матчами против борцов за выживание

Возобновление сезона Ла Лиги с политиками обсудили футболисты Жерар Пике (Барселона), Коке (Атлетико), Асьер Ильярраменди (Реал Сосьедад) и Дани Карвахаль (Реал), который и заменил Рамоса.

Напомним, Примера после Бундеслиги станет вторым европейским топ-чемпионатом, который осуществит рестарт сезона. Ла Лига планирует вернуться матчем между Бетисом и Севильей, который запланирован на 11 июня.

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Теги
коронавирус Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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