После ухода из ПСЖ 37-летний испанец находится без клуба. Серхио Рамос получил очень заманчивое предложение из Саудовской Аравии, но не спешит принимать решение.

Рамос получил предложение от клуба Бензема

Как информирует The Athletic, защитник близок к тому, чтобы вернуться в Севилью. Руководство испанского клуба начало переговоры с Рамосом, хотя ранее президент Хосе Кастро заявлял, что не рассматривал возвращение игрока. Именно из-за вероятности перехода в родной клуб Серхио не согласился сразу перейти в Аль-Иттихад.

Напомним, что испанский защитник – воспитанник Севильи. Именно в составе андалусийской команды Серхио Рамос начал свою карьеру, а уже потом оказался в Реале, с которым выиграл множество трофеев.

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