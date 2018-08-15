Рамос: Реал будет побеждать и без Роналду

Защитник Реала Серхио Рамос считает, что уход Криштиану Роналду не повлияет на результативность команды.

"Конечно, это плохо, когда ты теряешь такого топового футболиста, но задача Реала – побеждать, и мы будем делать это и без него.

За все эти годы в Реале побывало много классных игроков. Но наш клуб выше любого отдельного взятого игрока. Что бы ни случилось, Реал всегда будет стремиться побеждать.

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Двери Реала открыты для всех великих футболистов, кем бы они ни были. Мы всегда хотим, чтобы игроки у нас чувствовали себя как дома. Они собраны здесь не просто так, и мы хотим, чтобы они продолжали расти.

Приезд Куртуа повысил конкуренцию за место в воротах, а его прошлое как игрока Атлетико не имеет значения", – цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.