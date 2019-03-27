Рамос – о возвращении Зидана: Я не принимаю решения Реала

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос настаивает, что он не стоит за решением клуба назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

"Возвращение Зидана было хорошей новостью для всех игроков. Это не было решение, которое принимал я, даже если люди так думают.

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Я – капитан и даю свою точку зрения, если меня спросят. Однако я никогда не командовал и никогда не хотел этим заниматься", – рассказал Рамос в комментарии Goal.com.

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Напомним, что Жозе Моуринью мог возглавить Реал, однако некоторые игроки во главе с Рамосом были якобы против этого назначения.