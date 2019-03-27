Рамос – о возвращении Зидана: Я не принимаю решения Реала

Евро-2020 — 26 март 873
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Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной
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Ракицького можна забути, а Коноплянка потрапив у реабілітаційний центр. 4 висновки з березневих матчів збірної УкраїниСборная Украины — 26 март 1007
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Люксембург – Україна: оцінки гравців за матч відбору Євро-2020 – хто найкращий і найгірший у команді ШевченкаЕвро-2020 — 26 март 1014
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Люксембург тоже требует засчитать Украине техническое поражение из-за участия в матче МораесаЕвро-2020 — 26 март 1163
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"Зинченко может заменить Фернандиньо в Манчестер Сити", – британские СМИ хвалят украинца после матчей сборнойАнглия — 26 март 741