toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Рамос – о возвращении Зидана: Я не принимаю решения Реала

09:41 90 Читати українською
Рамос – о возвращении Зидана: Я не принимаю решения Реала
Серхио Рамос / Reuters

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос настаивает, что он не стоит за решением клуба назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера команды.

"Возвращение Зидана было хорошей новостью для всех игроков. Это не было решение, которое принимал я, даже если люди так думают.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Я – капитан и даю свою точку зрения, если меня спросят. Однако я никогда не командовал и никогда не хотел этим заниматься", – рассказал Рамос в комментарии Goal.com.

Моуринью готов возглавить Реал, если команду покинут 4 лидера

Напомним, что Жозе Моуринью мог возглавить Реал, однако некоторые игроки во главе с Рамосом были якобы против этого назначения.

Теги
Зинедин Зидан Зинедин Зидан Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Ингулец
14:00
Рух Винники
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук