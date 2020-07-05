Рамос – о секрете реализации пенальти: Я – идеальный человек, чтобы взять на себя эту ответственность

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал победу в матче 34-го тура чемпионата Испании против Атлетика (1:0), в котором он реализовал свой 22-й пенальти подряд во всех турнирах.

"Для нас было очень важно победить, и цель была достигнута. Это был один из самых сложных матчей в нынешнем сезоне. Мы должны продолжать идти вперед шаг за шагом. Мы находимся в хорошем физическом состоянии и довольны лидерством. Реал намерен стать чемпионом.

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Что касается исполнения пенальти, то единственное, о чем я думаю в этот момент, – это важность трех очков. В моменты максимального напряжения я чувствую себя наиболее комфортно и говорю себе: "Я – идеальный человек, чтобы взять на себя эту ответственность". Личная статистика – второстепенный вопрос, я хочу помочь команде выиграть чемпионат. Это важно. Если бы я хотел личного признания или наград, то посвятил бы жизнь теннису.

Эпизод с Раулем Гарсией? Я немного наступил ему на ногу, но вряд ли это на что-то повлияло. Чемпионат не может быть выигран или проигран из-за судей. У нас нет необходимости благодарить арбитров за лидерство в Примере. Они не повлияли на чемпионскую гонку", – приводит слова Рамоса Marca.

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