Рамос – лучший защитник мира, – Упамекано подготовил почву для трансфера в Реал

Французский центрбек Дайот Упамекано заблаговременно готовится к переходу в Реал, расхваливая капитана "сливочных".

"Для меня Рамос – лучший защитник мира. В детстве я играл на разных позициях, но когда меня окончательно поставили в центр обороны, начал внимательно следить за его игрой.

Это сильный футболист и сильная личность. Именно поэтому он успешен во всех турнирах. Это то, что меня больше всего привлекает в Рамосе", – цитирует Упамекано Foot Mercato.

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Мощные выступления 21-летнего француза за РБ Лейпциг привлекли внимание ведущих клубов Европы. Фаворитом на Упамекано выступает Реал. Зидан считает этот трансфер приоритетным, а еще "сливочные" имеют неожиданный козырь в борьбе за центрбека.

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