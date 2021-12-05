Венесуэльский форвард Динамо Эрик Рамирес может покинуть киевский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Марио Альберто Санчес.

Рамирес рассказал о своей адаптации в Динамо и к украинским морозам

По информации источника, услуги 23-летнего футболиста были предложены бельгийскому клубу Серкль Брюгге. Главная причина ухода – недостаточное количество игрового времени, которое Рамирес получает в Киеве. Однако пока окончательного решения в этом вопросе еще нет.

Напомним, Рамирес перебрался в Динамо в июле 2021 года из словацкого клуба Дунайска Стреда за 1,75 млн евро. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

Динамо разгромило Верес с дублем Вербича – два удаления и ужасный пенальти Цыганкова в скандальных "танцах" на льду