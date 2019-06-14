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Рамирес вернулся на родину – полузащитника подписал Палмейрас

00:31 23 Читати українською
Рамирес вернулся на родину – полузащитника подписал Палмейрас
Рамирес / Фото ФК Палмейрас

Бывший хавбек Челси Рамирес стал игроком бразильского Палмейраса.

Палмс объявили о подписании звездного опорника на официальном сайте.

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Рамирес подписал контракт сроком на четыре года. Детали соглашения между прежним и новым клубами игрока неизвестны. До этого он выступал в китайском чемпионате за Цзянсу Сунин, в котором также играет другой звездный бразилец – экс-полузащитник Шахтера Алекс Тейшейра.

Рамирес известен благодаря выступлениям за такие европейские гранды как Бенфика и Челси.

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Теги
Мир Трансферы Рамирес Рамирес Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин Палмейрас Палмейрас
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