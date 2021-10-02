Форвард Динамо Эрик Рамирес получил вызов в национальную сборную Венесуэлы на октябрьские матчи, сообщает официальный сайт местной Федерации футбола.

Полузащитник Динамо U-19 заинтересовал Манчестер Сити, – журналист

Интересно, что нападающий только оправился после коронавируса, которым заразился именно в лагере национальной команды. Футболист отбыл 2-недельную самоизоляцию и уже вернулся в Киев, но пока еще не попадал в заявку Динамо на матчи.

Напомним, сборной Венесуэлы в октябре предстоит сыграть против Бразилии (7 октября), Эквадора (10) и Чили (14). Команда проиграла все три матча в сентябре и на данный момент занимает в турнирной таблице своей группы последнюю, десятую строчку.

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