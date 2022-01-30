Венесуэльский легионер Эрик Рамирес будет иметь серьезный разговор с руководством клуба.

Форвард Динамо Эрик Рамирес будет оштрафован киевским клубом за недопустимое поведение и несоблюдение условий контракта, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Руководство "бело-синих" приняло решение о наложении штрафных санкций в размере двухнедельной зарплаты за самовольное отсутствие на первом сборе команды (форвард находится в лагере сборной Венесуэлы, которая проводит матчи отбора на ЧМ-2022).

Напомним, испанские СМИ активно сватают Рамиреса в хихонский Спортинг, заявляя, что киевляне уже договорились об аренде своего игрока до конца сезона.

В текущем сезоне Эрик провел за Динамо 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт Рамиреса с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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