"У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022.

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Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно будет продолжаться десять дней. Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат", – цитирует медика официальный сайт клуба.

Напомним, что Эрик Рамирес перебрался в Киев в конце июля. В его активе 2 матча в УПЛ, в которых венесуэлец забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

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