"Я счастлив и благодарен Богу за то, что смог попасть в такой великий клуб, как этот. Через несколько дней я почувствовал его любовь.

Динамо официально подписало Рамиреса

Верну её большим трудом, жертвами и голами. Вперед, Динамо. Многое зависит от семьи, которая играет важную роль на каждом этапе моей карьеры", – отметил Рамирес на своей странице в Instagram.

Напомним, 22-летний форвард подписал с киевлянами контракт на 5 лет. В прошлом сезоне Эрик провел 35 матчей в чемпионате Словакии, в которых отметился 17-ю голами и 8-ю ассистами.

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