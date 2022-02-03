Рамирес – об уходе из Динамо: "Там может начаться война, но причина была не в этом"
22:29 - Читати українською
Форвард Динамо Эрик Рамирес перебрался в хихонский Спортинг.
"Не секрет, что Украина переживает тяжелые времена, потому что там может начаться война или что-нибудь такое.
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Но мое решение покинуть Динамо было принято не из-за этого, а, скорее, по спортивным причинам", – сказал венесуэлец в комментарии для La Nueva España.
Спортинг арендовал Рамиреса у Динамо до конца сезона 2021/22, также у испанского клуба есть опция выкупа контракта 23-летнего форварда. За киевлян Эрик провел 7 матчей, в которых отличился голом и ассистом.
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