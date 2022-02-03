"Не секрет, что Украина переживает тяжелые времена, потому что там может начаться война или что-нибудь такое.

Динамо будет платить зарплату Супряге с Рамиресом на время их аренды в Европе

Но мое решение покинуть Динамо было принято не из-за этого, а, скорее, по спортивным причинам", – сказал венесуэлец в комментарии для La Nueva España.

Спортинг арендовал Рамиреса у Динамо до конца сезона 2021/22, также у испанского клуба есть опция выкупа контракта 23-летнего форварда. За киевлян Эрик провел 7 матчей, в которых отличился голом и ассистом.

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