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Рами зацепился за автомобиль известного актера и проехался французскими улицами – опасные выходки чемпиона мира

1 июля 21:49 - Читати українською
Рами зацепился за автомобиль известного актера и проехался французскими улицами – опасные выходки чемпиона мира
Адиль Рами и Памела Андерсон / Фото Reuters

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами не может нарадоваться своей бегством из России.

После развода с популярной моделью и актрисой Памелой Андерсон, Рами решил сделать коллаборацию с не менее известным представителем киноцеха Жаном-Полем Бельмондо.

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На своей странице в Instagram 34-летний защитник опубликовал видео, где он держится за автомобиль, катаясь по улицам города Канны. Стоит отметить, что в авто находился Жан-Поль Бельмондо, которого Адиль поблагодарил за съемку в видеоролике.

Напомним, недавно Рами досрочно разорвал контракт с ФК Сочи, так и не сыграв за российский клуб ни одного матча.

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Видеоновости футбольные курьёзы Адиль Адиль Рами Франция
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