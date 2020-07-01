Рами зацепился за автомобиль известного актера и проехался французскими улицами – опасные выходки чемпиона мира

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами не может нарадоваться своей бегством из России.

После развода с популярной моделью и актрисой Памелой Андерсон, Рами решил сделать коллаборацию с не менее известным представителем киноцеха Жаном-Полем Бельмондо.

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На своей странице в Instagram 34-летний защитник опубликовал видео, где он держится за автомобиль, катаясь по улицам города Канны. Стоит отметить, что в авто находился Жан-Поль Бельмондо, которого Адиль поблагодарил за съемку в видеоролике.

Напомним, недавно Рами досрочно разорвал контракт с ФК Сочи, так и не сыграв за российский клуб ни одного матча.

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