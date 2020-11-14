"Со всеми футболками, которые я получил от Месси и Роналду, можно было бы приобрести виллу в Лос-Анджелесе!

Когда я впервые сыграл против Криштиану, он легко согласился отдать мне свою футболку. Затем мы встретились второй раз, я попросил у него еще одну, и он снова согласился. Роналду всегда проявлял уважение и забирал мою.

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После победы Валенсии над Реалом я в третий раз обратился к Роналду, по ходу игры, тот улыбнулся и спросил, сколько их уже у меня, но согласился. После финального свистка португалец снял майку, забрал мою и пожелал удачи. Высший класс", – сказал Рами в интервью RMC Sport.

Напомним, что Рами выиграл чемпионата мира 2018 в составе сборной Франции, но затем его карьера резко пошла на спад. После коротких остановок в Фенербахче и Сочи 34-летний центрбэк оказался в Португалии.