Рами трижды просил футболку в Роналду: "Я мог бы приобрести виллу в Лос-Анджелесе!"
Экс-защитник Валенсии, Милана и Севильи Адиль Рами, который сейчас защищает цвета Боавишты, похвастался хорошими "трофеями" по итогам карьеры.
"Со всеми футболками, которые я получил от Месси и Роналду, можно было бы приобрести виллу в Лос-Анджелесе!
Когда я впервые сыграл против Криштиану, он легко согласился отдать мне свою футболку. Затем мы встретились второй раз, я попросил у него еще одну, и он снова согласился. Роналду всегда проявлял уважение и забирал мою.
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После победы Валенсии над Реалом я в третий раз обратился к Роналду, по ходу игры, тот улыбнулся и спросил, сколько их уже у меня, но согласился. После финального свистка португалец снял майку, забрал мою и пожелал удачи. Высший класс", – сказал Рами в интервью RMC Sport.
Напомним, что Рами выиграл чемпионата мира 2018 в составе сборной Франции, но затем его карьера резко пошла на спад. После коротких остановок в Фенербахче и Сочи 34-летний центрбэк оказался в Португалии.