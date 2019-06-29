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Рами ответил Памеле Андерсон относительно обвинений в избиении модели

21:50 42 Читати українською
Рами ответил Памеле Андерсон относительно обвинений в избиении модели
Адиль Рами и Памела Андерсон / Фото AOL

Защитник Марселя и сборной Франции Адиль Рами прокомментировал разрыв отношений с секс-символом 90-х Памелой Андерсон.

"Нет выбора, извините. Я молчал, потому что был шокирован. Трудно говорить что-то, переполняют эмоции. Хочу, чтобы все было просто и ясно: я не буду комментировать детали личной жизни с Памелой.

Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии

Только хочу сказать, что все обвинения в насилии являются абсолютно ложными, и я не могу оставить это без внимания. Те, кто знаком со мной, знают, какой я и каковы мои ценности. Они понимают, что я бы никогда не сделал ничего подобного.

Если она хотела сделать мне больно, у нее получилось. Памела знает, что насилие в отношении женщин – это действительно важная тема для меня. Это отвратительно. Использовать ложь о насилии, чтобы причинить мне боль, – это слишком. Это не справедливо. Не позволю этим обвинениям остаться без ответа. Все зашло слишком далеко", – написал Рами на своей странице в Инстаграме.

Salut tout le monde. Bon j’ai pas le choix, je suis désolé. J’ai gardé le silence parce que je suis choqué et c’est super difficile de prendre la parole sans qu’on interprète chaque mot. Mais j’ai trop de choses sur le coeur. Je vais faire simple et super clair et comme je l’ai déjà dit je ne vais pas commenter les détails de notre vie avec Pamela. Je tiens à vous dire que ces accusations de violences sont complètement fausses et je peux pas laisser passer ça. J’hallucine tellement c’est grave. Ceux qui me connaissent savent qui je suis et mes valeurs. Ils savent que c’est impossible et que j’en suis incapable. Si elle voulait me toucher elle a bien choisi. Elle sait que mon engagement pour la cause des violences faites aux femmes est quelque chose de vraiment important pour moi. Je respecte trop les gens de solidarité femmes que j’ai rencontré et ce combat ! C’est vraiment dégueulasse. Après voilà je respecte la décision de l’association , ça m’attriste mais je respecte . Après mentir pour garder une bonne relation avec son ex et ses enfants c’est une chose , mais utiliser des mensonges sur la violence pour me nuire , ça va trop loin et c’est injuste. Encore une fois je ne laisserai pas ces accusations fausses sur moi et ma famille sans réponse. Tout ça est trop grave. Voilà j’ai dit ce que j’avais à dire et avec le coeur. Je laisse les pros s’en occuper maintenant. Pour moi place à l’avenir. Adil

Допис, поширений Adil Rami (@adilrami)

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