Рами ответил Памеле Андерсон относительно обвинений в избиении модели

Защитник Марселя и сборной Франции Адиль Рами прокомментировал разрыв отношений с секс-символом 90-х Памелой Андерсон.

"Нет выбора, извините. Я молчал, потому что был шокирован. Трудно говорить что-то, переполняют эмоции. Хочу, чтобы все было просто и ясно: я не буду комментировать детали личной жизни с Памелой.

Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии

Только хочу сказать, что все обвинения в насилии являются абсолютно ложными, и я не могу оставить это без внимания. Те, кто знаком со мной, знают, какой я и каковы мои ценности. Они понимают, что я бы никогда не сделал ничего подобного.

Если она хотела сделать мне больно, у нее получилось. Памела знает, что насилие в отношении женщин – это действительно важная тема для меня. Это отвратительно. Использовать ложь о насилии, чтобы причинить мне боль, – это слишком. Это не справедливо. Не позволю этим обвинениям остаться без ответа. Все зашло слишком далеко", – написал Рами на своей странице в Инстаграме.