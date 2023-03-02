Накануне Динамо объявило о трансфере первого зимнего новичка – полузащитника Решата Рамадани. Его бывший клуб – Шкендия – на своем сайте сообщил о деталях трансфера.

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Размер компенсации не разглашается, однако отмечается, что в случае дальнейшей продажи "красно-черные" получат 15% от суммы следующей сделки за трансфер 19-летнего футболиста.

Также отмечается, что контракт Рамадани рассчитан на 5 лет.

Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что новичок обошелся Динамо в 250 тысяч евро.

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