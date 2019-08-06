Ракитич жалеет, что Срна не перешел в Барселону в 2017 году

Хавбек Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал о сорванном переходе Дарио Срны в Барселону.

"Общался с Дарио на эту тему, жаль, что он не перешел в Барселону. Мне бы очень хотелось, чтобы в моей команде было больше хорватов и вообще поиграть с Дарио в одной команде.

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С большим уважением отношусь к Срне как к футболисту и личности. Отказать Барселоне – это его решение", – сказал Ракитич в интервью Бомбардир.

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Напомним, в середине сезона 2016/17 в СМИ распространялись слухи, что Барселона стремится приобрести у Шахтера на то время капитана команды Дарио Срну, однако трансфер так и не состоялся.