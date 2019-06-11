Ракитич заинтересовал Манчестер Юнайтед

Полузащитник испанской Барселоны Иван Ракитич попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

МЮ поведет борьбу за хорватского хавбека этим летом, сообщает Sport.es.

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По информации издания, представители "красных дьяволов" уже интересовались ценой Ракитича у руководства Барселоны. А "блаугранас" не против продать вице-чемпиона мира, поскольку ранее подписали центрхава Фрэнки де Йонга. Преградой переходу может стать сам Ракитич, если твердо решит остаться на Камп Ноу.

В минувшем сезоне 31-летний хорват сыграл 54 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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