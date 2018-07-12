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Ракитич: За день до матча с Англией у меня была температура 39

08:30 164 Читати українською
Ракитич: За день до матча с Англией у меня была температура 39
Иван Ракитич и Лука Модрич / Фото из соцсетей

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями после победы Хорватии над Англией в 1/2 финала ЧМ-2018.

"Вчера у меня была температура – 39. Пришлось пролежать в постели, потому что я хотел сыграть в полуфинале чемпионата мира. Здорово, что все получилось. А в финале, если понадобится, готов сыграть даже без ноги.

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Англичане думали, что они уже в финале, но в решающем матче чемпионата мира сыграем мы. Сейчас даже не хочу смотреть на свой телефон. Наверное, он просто разрывается от поздравлений", – рассказал Ракитич Sport24.

Напомним, сборная Хорватии получила путевку в финал ЧМ-2018, переиграв в овертайме Англию (2:1).

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ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия Иван Ракитич Иван Ракитич
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