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Ракитич признался, что мог перейти в Динамо

5 августа 22:43 202 Читати українською
Ракитич признался, что мог перейти в Динамо
Иван Ракитич / ФК Барселона

Хавбек Барселоны Иван Ракитич прокомментировал интерес со стороны киевского Динамо.

"Я слышал об этом. Но это было на уровне слухов. Я уважаю Динамо, это большой клуб, который постоянно выступает на международной арене. Мне приятно, что этот клуб хотел пригласить меня к себе", – сказал Ракитич программе Бомбардир.

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На протяжении своей карьеры хорват выступал за Базель, Шальке, Севилью и Барселону. Также выбрал сборную Хорватии, хотя мог выступать за Швейцарию, поскольку жил с семьей там. За это время футболист успел 4 раза стать чемпионом Испании, а также выиграть Лигу Европы и Лигу чемпионов. Со сборной дошел до финала чемпионата мира-2018.

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