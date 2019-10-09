Ракитич разочарован своим положением в Барселоне – хорват поделился планами на будущее

Хавбек Барселоны Иван Ракитич прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского гранда.

"Не знаю, как все сложится. Это трудно, потому что я хочу играть, а не просто быть частью команды.

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Я приложу все усилия, чтобы изменить текущую ситуацию. Мой контракт рассчитан еще на два года, и нет команды лучше, чем Барселона, это лучший клуб мира, но я должен играть, а не только гулять по улицам и пляжам.

Я общался с людьми в клубе, все знают, что у меня были другие варианты. Я хочу бороться, чтобы команда увидела, что я готов приносить ей пользу на поле.

Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку на выходных, но если ничего не изменится, мне придется снова обсудить свою ситуацию", –цитирует Ракитича Sport.es.

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В текущем сезоне вице-чемпион мира вышел в старте Барселоны лишь однажды – матч 5 тура Примеры против Гранады, в котором каталонцы проиграли со счетом 0:2.