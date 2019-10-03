Ракитич пропустил матч Барселона – Интер: жена футболиста ответила Вальверде

Вокруг ситуации с игроком испанского клуба разгораются все новые и новые страсти.

Жена полузащитника Барселоны Ивана Ракитича Ракель Маури выступила в защиту своего мужа в социальной сети Instagram. Причиной ее реакции стала ситуация, которую переживает ее благоверный, не попадая в состав каталонского клуба, сообщает Marca.

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Ракель поддержала испанского журналиста Ману Карреньо, ранее раскритиковавшего наставника клуба, заявив, что нельзя так обращаться с игроком, который столько сделал для клуба.

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Маури на своей странице в Instagram поддержала мужа и выразила восхищение его отношением к делу, несмотря на неприятности: "И все же ты не опускаешь руки! Ты – пример постоянства, мудрости и профессионализма. За это я тебя люблю! Ты – великий, никто и ничто не сможет этого изменить".

Напомним, Иван Ракитич из-за отсутствия игровой практики планирует покинуть Барселону в зимнее трансферное окно. Летом хорват был близок к переходу в Ювентус, однако в последний момент сделка между клубами сорвалась.

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