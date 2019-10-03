toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ БАРСЕЛОНА - ИНТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ракитич пропустил матч Барселона – Интер: жена футболиста ответила Вальверде

12:19 200 Читати українською
Ракитич пропустил матч Барселона – Интер: жена футболиста ответила Вальверде
Иван Ракитич / Фото из открытых источников

Вокруг ситуации с игроком испанского клуба разгораются все новые и новые страсти.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

Жена полузащитника Барселоны Ивана Ракитича Ракель Маури выступила в защиту своего мужа в социальной сети Instagram. Причиной ее реакции стала ситуация, которую переживает ее благоверный, не попадая в состав каталонского клуба, сообщает Marca.

Ракитич обиделся на руководство Барселоны из-за попытку включить его в трансфер Неймара

Ракель поддержала испанского журналиста Ману Карреньо, ранее раскритиковавшего наставника клуба, заявив, что нельзя так обращаться с игроком, который столько сделал для клуба.

Барселона – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Маури на своей странице в Instagram поддержала мужа и выразила восхищение его отношением к делу, несмотря на неприятности: "И все же ты не опускаешь руки! Ты – пример постоянства, мудрости и профессионализма. За это я тебя люблю! Ты – великий, никто и ничто не сможет этого изменить".

Напомним, Иван Ракитич из-за отсутствия игровой практики планирует покинуть Барселону в зимнее трансферное окно. Летом хорват был близок к переходу в Ювентус, однако в последний момент сделка между клубами сорвалась.

Барселона – Інтер: оздоровлення футболу "блаугранас" при купі запитань, шикарна команда Конте та історичний гол Лаутаро

blog_ava
Барселона – Интер: оздоровление игры "блаугранас" при куче вопросов, классная команда Конте и исторический гол Лаутаро
03:39
704
Теги
Барселона Барселона Испания Барселона - Интер Иван Ракитич Иван Ракитич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
18
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук