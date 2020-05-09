Ракитич прокомментировал желание Барселоны продать его в другой клуб

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич не хочет реагировать на слухи относительно своего будущего.

"У меня есть контракт до 2021 года, и когда я подписываю соглашение, то всегда намерен придерживаться его до конца. Если по каким-то причинам не смогу этого выполнить, мы сядем и поговорим об этом. Хотя сейчас я очень рад быть в Барселоне.

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Я привык к слухам. Я в этом клубе шесть лет, и в каждом сезоне все было так же. Иногда я напоминаю себе, что футбол – это просто спорт, а иногда лучше с этого посмеяться", – цитирует Ракитича Marca со ссылкой на Sky Deutschland.

Напомним, что Барселона активно пытается включить Ракитича (контракт до 2021-го) в трансферы по другим игрокам. Только за последний месяц в прессе была информация, что каталонцы хотят выменять хорвата с доплатой на Неймара, Лаутаро, Дугласа Косту, Бернардески и Диего Карлоса.

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