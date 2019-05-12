Ракитич прокомментировал свое будущее

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич прокомментировал слухи о трансфере в Интер.

"Я сконцентрирован на Барселоне, хочу остаться здесь на долгие годы. Все мои мысли о золотом дубле", – написал 31-летний хорват на своей странице в Instagram.

Интер готов купить Ракитича

Ранее сообщалось, что Интер готов заплатить за Ракитича 50-60 млн евро.

Хорват выступает за Барселону с 2014 года, куда перешел из Севильи. В текущем сезоне испанской Ла Лиги на его счету 32 матча, 3 гола и 4 ассиста.

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