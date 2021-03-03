"Когда-то я разговаривал с Месси и сказал ему: "Ты выиграл все, забил много голов, но у меня есть трофей, которого у тебя никогда не будет. Ты никогда не выиграешь Лигу Европы", – цитирует Ракитича Daily Mail.

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Хорват завоевал трофей ЛЕ вместе с Севильей в сезоне 2013/14, именно в этом году Барселона приобрела Ивана за 18 млн евро. Уже в 2020-м полузащитник вернулся в лагерь Севильи за 1,5 млн

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ракитич сыграл в 23-х матчах, в которых отметился голом и ассистом.

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