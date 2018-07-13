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Ракитич побил рекорд по количеству сыгранных матчей в течение одного сезона

12:25 104 Читати українською
Ракитич побил рекорд по количеству сыгранных матчей в течение одного сезона
Иван Ракитич / ФИФА

Полузащитник Барселоны и сборной Хорватии Иван Ракитич сыграл 70 поединков в сезоне 2017/2018, что является рекордом.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия стал 70 для хавбека Ивана Ракитича в сезоне 2017/2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

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Таким образом, хорват установил рекорд по количеству сыгранных поединков в течение одного сезона.

Хорват провел 55 матчей за Барселону и 15 за сборную.

"Клетчатые" в финале Мундиаля сыграют против сборной Франции. Противостояние состоится 15 июля в 18:00 по киевскому времени.

Теги
ЧМ 2018 Хорватия Хорватия Иван Ракитич Иван Ракитич Рекорды
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