Ракитич пешком шел из аэропорта Барселоны из-за протестов каталонских сепаратистов

Полузащитник испанской Барселоны Иван Ракитич попал в неприятную ситуацию после возвращения в Испанию из лагеря хорватской национальной команды.

Хавбек вынужден был идти пешком из аэропорта из-за протестов сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает AS.

Барселона поддержала осужденных организаторов референдума о независимости Каталонии

После приговора Верховного суда Испании девяти каталонским чиновникам по делу о беспорядках и проведении "референдума" о независимости региона 2 года назад на улицы вышли сторонники сепаратистов. Как следствие, в Барселоне возникли пробки, из-за которых невозможно добраться автомобилем с аэропорта в город. Именно поэтому Ракитич решил отправиться домой собственными силами.

К слову, в поддержку осужденных сепаратистов высказался и клуб хорвата. В частности, в официальном заявлении "блаугранас" местные политики названы "политзаключенными".