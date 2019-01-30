Ракитич однозначно дал понять, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич оценил свои перспективы в каталонском клубе после подписания "блаугранас" Фрэнки де Йонга.

"Я хочу остаться в команде. Надеюсь, что клуб продолжит со мной контракт и я задержусь еще на многие годы. Я очень счастлив в Барселоне, это знают все, прежде всего президент. Мне не нужно больше ничего говорить.

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Повлияет ли на мое будущее приход де Йонга? Люди, которые знают меня, понимают, что я просто хочу играть. Я буду решать все проблемы спокойно и с большим рвением. Мне 30 лет, и это лучший момент в моей карьере. Я хочу наслаждаться футболом и быть в Барселоне", – цитирует Ракитича издание Goal.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ракитич провел 20 матчей, в которых отметился 2-мя голами и одним ассистом.

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