Ракитич объяснил, почему Барселону не стоит жалеть за нынешние проблемы
00:20 - Читати українською
Бывший хавбек Барселоны Иван Ракитич предложил взглянуть на ситуацию с другой стороны.
"Конечно, я не хочу видеть Барселону в таком состоянии, как сейчас. Сейчас им не просто. Но нужно понимать: предыдущее суперпоколение клуба с Месси, Хави и Иньестой – это тоже было не нормально.
Хави помешан на футболе. Он действительно может понимать футболистов, историю клуба, культуру, окружение. Поэтому я уверен, что он готов к этой работе", – сказал Ракитич в комментарии ESPN.
Хави не списывает Барселону из числа претендентов на чемпионство
Иван Ракитич в 2014-2020 годах выступал за Барселону, с которой выиграл 4 чемпионата Испании и Лигу чемпионов. После чего хорват вернулся в Севилью. Во вторник он снова встретится с Барсой.
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