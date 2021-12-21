"Конечно, я не хочу видеть Барселону в таком состоянии, как сейчас. Сейчас им не просто. Но нужно понимать: предыдущее суперпоколение клуба с Месси, Хави и Иньестой – это тоже было не нормально.

Хави помешан на футболе. Он действительно может понимать футболистов, историю клуба, культуру, окружение. Поэтому я уверен, что он готов к этой работе", – сказал Ракитич в комментарии ESPN.

Хави не списывает Барселону из числа претендентов на чемпионство

Иван Ракитич в 2014-2020 годах выступал за Барселону, с которой выиграл 4 чемпионата Испании и Лигу чемпионов. После чего хорват вернулся в Севилью. Во вторник он снова встретится с Барсой.