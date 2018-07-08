Ракитич: Мы не упустим историческую возможность выйти в финал ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал выход национальной команды в полуфинал чемпионата мира-2018.

"Это невероятно, мы в полуфинале! Но остановиться на этом мы не имеем права, нужно дойти до финала. Меня переполняют эмоции, представляю, как сейчас празднуют в Хорватии. В целом мы были лучше России и заслужили то, чтобы пройти дальше, хотя это было сложно сделать.

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Россия играла намного лучше, чем с Испанией, они сражались до самого конца. Мы не можем потерять историческую возможность пробиться в финал. При этом мы уважаем англичан, которые являются родоначальниками футбола, они очень хорошо играют на ЧМ-2018", – цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

Напомним, что накануне хорваты одолели сборную России в серии пенальти. Уже в среду, 11 июля, состоится поединок 1/2 финала Мундиаля Хорватия – Англия состоится 11 июля. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.