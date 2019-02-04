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Ракитич летом станет главной трансферной целью Интера

4 февраля 23:09 26 Читати українською
Ракитич летом станет главной трансферной целью Интера
Иван Ракитич / фото из соцсетей

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может покинуть клуб по окончании сезона.

Миланский Интер летом попытается оформить трансфер 30-летнего хорватского полузащитника, сообщает El Chiringuito.

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По информации издания, руководство итальянского клуба надеется, что переход в Барселону Фрэнки де Йонга, заставит Ракитича задуматься о смене клуба.

Напомним, что Иван перешел в Барселону в июле 2014 из Севильи за 18 млн евро. С тех пор он провел 246 матчей за каталонскую команду, записав в свой актив 33 гола и 33 результативные передачи.

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Теги
Италия Интер Интер Барселона Барселона Иван Ракитич Иван Ракитич
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