Ракитич: Я не мешок картошки, сам решу свое будущее

Хавбек Барселоны Иван Ракитич резко отреагировал на желание клуба от него избавиться.

"Возможность играть в Барселоне – это прекрасный опыт. Хочу наслаждаться этим и помогать команде. Первая часть сезона получилась для меня не слишком удачной. Нужно сделать выводы и исправиться. Посмотрим, как сложится ситуация, но сейчас я хочу отработать свой контракт.

Предыдущий сезон был лучшим для меня в Барсе. Не могу объяснить, почему превратился из основного игрока во второстепенного. Более того – никто не может мне объяснить. За прошедшие 5 лет в клубе я доказал, что тренеры и партнеры могут положиться на меня.

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Соглашусь ли на обмены? Понимаю сложную коронавирусную ситуацию, но я не мешок картошки, с которым можно делать что угодно. Всегда можно со мной посоветоваться. Самое главное: хочу быть там, где меня любят, уважают и ценят, где хорошо моей семье.

Я сам решу свое будущее. Однако такое поведение клуба уже четко демонстрирует их отношение ко мне. Это самое главное", – резко прокомментировал ситуацию Иван Ракитич в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, что Барселона активно пытается включить Ракитича (контракт до 2021-го) в трансферы по другим игрокам. Только за последний месяц в прессе была информация, что каталонцы хотят выменять хорвата с доплатой на Неймара, Лаутаро, Дугласа Косту, Бернардески и Диего Карлоса.

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