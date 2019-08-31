Ракитич и Тодибо согласились перейти в ПСЖ в обмен на Неймара – Тухель уговаривает Дембеле

Барселона и ПСЖ продолжают переговоры по трансферу Неймара.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов обменять Неймара на Тодибо, Ракитича, Дембеле и 130 млн евро доплаты. Однако, тогда игроки Барселоны отказались переходить в парижский гранд.

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Теперь журналист Жерар Ромеро со ссылкой на сегодняшний выпуск газеты L'Équipe сообщил, что Иван Ракитич и Жан-Клер Тодибо согласились на переезд во Францию.

Относительно Усмана Дембеле, то нападающего уговаривает главный тренер ПСЖ Томас Тухель, который знаком с футболистом по совместной работе в Боруссии Д.

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