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Ракитич: Гризманн – один из лучших в мире, я хотел бы видеть его в Барселоне

22 мая 21:14 89 Читати українською
Ракитич: Гризманн – один из лучших в мире, я хотел бы видеть его в Барселоне
Антуан Гризманн / Reuters

Хавбек Барселоны Иван Ракитич высказался про нападающего Атлетико Антуана Гризманна.

"Конечно, мне нравится Гризманн. Оставим в стороне тот факт, что он отказался от перехода в Барселону в прошлом сезоне. Он футболист высокого уровня, один из лучших в мире.

Барселона готова приобрести вместе с Гризманном еще одного нападающего

Конечно, я бы хотел видеть его в своей команде. Гризманн – высококлассный профессионал, выигрывал различные титулы. Несомненно, он может стать серьезным усилением для любой команды", – цитирует Ракитича Mundo Depotivo.

Игроки Барселоны высказались против трансфера Гризманна, – Sport.es

Напомним, что французский форвард может перебраться на Камп Ноу в летнее трансферное окно. Он уже попрощался с Атлетико и заявил о готовности к новым вызовам.

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Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Иван Ракитич Иван Ракитич Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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