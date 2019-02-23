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Ракитич: Дай Месси немного свободного пространства – и он перевернет игру

23 февраля 23:50 26 Читати українською
Ракитич: Дай Месси немного свободного пространства – и он перевернет игру
Иван Ракитич / Фото: ФК Барселона

Хавбек Барселоны Иван Ракитич прокомментировал зрелищную победу своей команды в матче против Севильи.

"Месси сыграл важную роль сегодня сыграл ее несколько дней назад и сыграет в будущем. Он важный игрок, который делает результат. Дай ему немного свободного пространства – и он перевернет игру. Очень рад за него и за Суареса, который снова забил.

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Класико? Мы хотим выложиться больше, чем на 100%, сыграть наилучшим возможным образом. Наступают очень важные дни, плотный календарь. Первое – нужно постараться пройти в финал Кубка.

Мое будущее? У меня еще более трех лет по контракту. Я хочу остаться здесь. Я горжусь тем, что мной интересуются топ-клубы, если это правда. Но я вижу себя только в Барсе. Немного смеюсь утром за кофе, когда читаю об этом", – цитирует Ракитича Marca.

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Севилья - Барселона: Суббота 23 февраля 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 4
Барселона
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Иван Ракитич Иван Ракитич Барселона Барселона Испания Севилья - Барселона
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