Хорватский полузащитник "блаугранас" Иван Ракитич уже в ближайшее время может стать игроком Севильи, сообщает издание Sport.es.

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Переговоры между 32-летним футболистом и нервионцамы находятся на продвинутой стадии. "Красно-белые" готовы предложить Ракитичу контракт на три или четыре года, однако ему придется пойти на двукратное снижение зарплаты – с 8 млн евро до 3,7 млн евро. Несмотря на это Иван все равно станет самым высокооплачиваемым игроком Севильи.

Напомним, Ракитич уже выступал в Севилье, перейдя туда из Шальке в 2011 году за 2,5 млн евро. Каталонцы в 2014-м приобрели хорвата за 18 млн. Его контракт с Барселоной действует до лета 2021 года. В прошлом сезоне он провел в футболке "сине-гранатовых" 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

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