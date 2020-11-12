Экс-звезда Барсы, а ныне хавбек Севильи Иван Ракитич прокомментировал слухи о не слишком теплых отношениях между звездными нападающими каталонцев Лионелем Месси и Антуаном Гризманном.

"Судя по тому, что я видел, они прекрасно ладят. У меня были хорошие отношения и с Антуаном, и с Лео. Что между ними сейчас, я не знаю.

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Видел, как они вместе пьют мате в раздевалке. Если бы они забивали, никто бы ничего не говорил. Гризманн и Месси – невероятные ребята, и никаких проблем между ними быть не должно", – цитирует Ракитича AS.

Напомним, Лионель хотел сменить клуб после завершения прошлого сезона, но руководство было против, что вылилось в конфликт звездного форврада с боссами каталонцев.

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