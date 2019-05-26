Ракитич – о поражении Барселоны в финале Кубка Испании: Футбол жестокий

Хавбек Барселоны Иван Ракитич поделился мыслями после фиаско каталонского клуба в финале Кубка Испании против Валенсии (1:2).

"Я не могу идти с поля с улыбкой, но это злость на себя. Я принимаю решение тренера.

Вальверде: Барселона может радоваться победе в чемпионате

Футбол был жестоким по отношению к нам, причинив столько боли. Больно завершать сезон вот так.

Мы на 100% поддерживаем Вальверде. Мы очень довольны работой, которую он делает", – цитирует Ракитича El Chiringuito TV.

Напомним, хорват был заменен на 76-й минуте матча.

В текущем сезоне Барселона досрочно стала чемпионом Испании.

Валенсия – Барселона: заслуженная победа левантийцев в финале Кубка, отрывистая гениальность Месси и крах "блаугранас"