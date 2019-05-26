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Ракитич – о поражении Барселоны в финале Кубка Испании: Футбол жестокий

10:17 49 Читати українською
Ракитич – о поражении Барселоны в финале Кубка Испании: Футбол жестокий
Иван Ракитич / Фото ФК Барселона

Хавбек Барселоны Иван Ракитич поделился мыслями после фиаско каталонского клуба в финале Кубка Испании против Валенсии (1:2).

73’ Лионель Месси
 
Кевин Гамейро 22’
Родриго Морено 33’
22’ Кевин Гамейро
33’ Родриго Морено
73’ Лионель Месси

"Я не могу идти с поля с улыбкой, но это злость на себя. Я принимаю решение тренера.

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Футбол был жестоким по отношению к нам, причинив столько боли. Больно завершать сезон вот так.

Мы на 100% поддерживаем Вальверде. Мы очень довольны работой, которую он делает", – цитирует Ракитича El Chiringuito TV.

Напомним, хорват был заменен на 76-й минуте матча.

В текущем сезоне Барселона досрочно стала чемпионом Испании.

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Барселона - Валенсия Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич
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