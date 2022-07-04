"Насколько я слышал, Ракицкий близок к возвращению в Шахтер. Там точно идет переговорный процесс. Мои источники говорят, что он если не завершился, то близок к завершению. Контракт не подписан, но переговорный процесс на стадии завершения.

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Как я понимаю, Шахтер планирует свое будущее с Ярославом Ракицким... Это скромные финансы по сравнению с тем, к чему привык Ракицкий. Сейчас Шахтер будет очень и очень серьезно экономить", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

Напомним, последним официальным клубом Ярослава был Зенит, из которого он ушел с началом войны, которую россияне развязали против Украины. После этого Ракицкий тренировался в составе харьковского Металлиста, а затем и с Шахтером, сыграв в нескольких благотворительных матчах. Официально защитник не подписывал контракт ни с одним из клубов.

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