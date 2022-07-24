Ярослав Ракицкий прокомментировал переезд в турецкую Суперлигу. Украинец стал десятым новичком Аданы Демирспор в летнее межсезонье.

"Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде достичь высоких результатов", – написал Ракицкий в Instagram .

Ракицкий официально трудоустроился в Турции

32-летний центрбэк перебрался в Турцию на правах свободного агента после расторжения контракта с Зенитом, за который играл в течение 2,5 лет. Соглашение Ярослав подписал по схеме 1+1.

Заметим, Адана Демирспор завершил прошлый сезон Суперлиги на 9-й строчке турнирной таблицы. Одним из одноклубников Ракицкого станет бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли.