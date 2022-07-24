Ракицкий выделил свою главную задачу в Турции – он будет играть с Балотелли
Ярослав Ракицкий прокомментировал переезд в турецкую Суперлигу. Украинец стал десятым новичком Аданы Демирспор в летнее межсезонье.
"Новая страница и новый вызов в моей футбольной жизни! Благодарен за доверие! Моя задача – помочь команде достичь высоких результатов", – написал Ракицкий в Instagram.
Ракицкий официально трудоустроился в Турции
32-летний центрбэк перебрался в Турцию на правах свободного агента после расторжения контракта с Зенитом, за который играл в течение 2,5 лет. Соглашение Ярослав подписал по схеме 1+1.
Заметим, Адана Демирспор завершил прошлый сезон Суперлиги на 9-й строчке турнирной таблицы. Одним из одноклубников Ракицкого станет бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли.
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