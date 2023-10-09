Опытный футболист решил помочь с реабилитацией Никите Стецюре, получившему тяжелое ранение еще в конце апреля, когда в составе 3 ОШБр защищал от оккупантов свой родной город Бахмут.

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Никита – ультрас Шахтера, поэтому Ракицкий, узнав о ранении болельщика, посетил его в больнице и решил поддержать Стецюру финансово. По информации Terrikon.com, реабилитация воина обходится примерно в 300 тысяч в месяц. Защитник Шахтера уже выделил для помощи 1,1 млн гривен.

Напомним, до полномасштабного вторжения Ярослав Ракицкий играл на России, где защищал цвета питерского Зенита. Однако в марте 2022 года прекратил сотрудничество с оккупантским клубом, а позже подписал контракт с Шахтером.

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