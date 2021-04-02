"Ярослав выбрал тот путь, который он выбрал. Мне этот путь не нравится. Он уехал работать в Зенит. Я с этим морально не согласен и то, что он не вызывается в сборную, является давней позицией УАФ и Андрея Шевченко.

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Россия – агрессор, признан на государственном уровне. Быть там и выступать за сборную Украины – это, мягко говоря, нелогично. Поэтому я согласен с тем мнением, что человек, который играет в России, не может выступать за сборную Украины", – рассказал Денисов в эфире программы Денисов Time.

Напомним, Ярослав перебрался из Шахтера в Зенит зимой 2019-го и стал основным игроком. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей. Футболку сборной Украины Ракицкий последний раз надевал в октябре 2018 года.

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