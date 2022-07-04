Бывший защитник Шахтера и Зенита Ярослав Ракицкий в ближайшее время должен определиться, где продолжит свою карьеру.

Ракицкий до 15 июля должен определиться, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает Telegram-канал Рахунок на табло.

"Он очень хочет приехать сюда в Киев и идти воевать": Алиев рассказал о помощи Ракицкого защитникам Украины

Ярослав имеет несколько вариантов (названия клубов не разглашаются) и должен выбрать самый оптимальный для себя. Последним его официальным клубом был Зенит, из которого он ушел с началом войны, которую россияне развязали против Украины.

После этого Ракицкий тренировался в составе харьковского Металлиста, а затем и с Шахтером, сыграв в нескольких благотворительных матчах. Официально защитник не подписывал контракт ни с одним из клубов.

Россия напала на Украину: Металлист рискует потерять активы Ярославского, экс-игроки сборной сыграют матч стыда (LIVE)