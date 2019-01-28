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Ракицкий все правильно делает, Зенит престижнее клубов Украины, – депутат Госдумы Российской Федерации

28 января 18:24 619 Читати українською
Ракицкий все правильно делает, Зенит престижнее клубов Украины, – депутат Госдумы Российской Федерации
Ярослав Ракицкий / соцсети

Депутат Госдумы Российской Федерации Игорь Лебедев прокомментировал переход защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в Зенит.

"Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаёт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться в Украине и играть за сборную.

Ракицкий успешно прошел медосмотр в Зените

Сам Ярослав делает всё правильно. За Зенит выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придёт тот президент, который пойдёт на сближение с Россией.

Если глубоко вникнуть в ситуацию невызова в сборную Украины игроков из РПЛ, то это попахивает национализмом. Футболистов должны вызывать в сборную, исходя исключительно из профессиональных качеств, а не клуба и страны его работы. Украинские националисты уже доходят до такого маразма в отношении России, что их взгляды перекидываются на абсолютно не пересекающиеся с политикой темы", – цитирует Лебедева Чемпионат.

"Ярик, не уходи!": Instagram Ракицкого бомбардируют жестокими проклятиями и мольбами не переходить в Зенит

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