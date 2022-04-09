Бывший защитник Зенита Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь Шахтера, сообщает "Футбол NEWS".

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Пока неизвестно, будет ли с 32-летним украинцем подписан контракт, или он только примет участие в благотворительных матчах "горняков". Данное прибытие описано следующими словами: "В команде будет сенсационное пополнение – камбэк Ракицкого". Кроме того, возвращение в команду бывшего игрока подтвердил и директор по футболу Шахтера Дарио Срна.

"Некоторые легионеры Шахтера подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они много сделали для Шахтера. Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю. Я думаю, что Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду Шахтера – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", – отметил Срна.

Также в расположение Шахтера прибыли арендованные игроки: Андрей Борячук (Рух), Дмитрий Крыськив и Дмитрий Капинус (оба – Металлист 1925). Готовится с основой и молодежь "горняков". Пока не с командой бразильские легионеры, Тарас Степаненко, присоединившийся к тренировкам Динамо в Румынии, и травмированный Сергей Кривцов. Андрей Пятов, пока работающий с Металлистом, присоединится к дончанам в середине апреля в Анталии.

Напомним, сегодня, 9 апреля, Шахтер проведет благотворительный матч с Олимпиакосом. Начало встречи в 20:00.

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