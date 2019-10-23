toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ракицкий в фирменном стиле забил РБ Лейпциг

20:38 47 Читати українською
Ракицкий в фирменном стиле забил РБ Лейпциг
Ярослав Ракицкий / Фото ФК Зенит

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий отметился голом в матче Лиги чемпионов.

 
Ярослав Ракицкий 25’
25’ Ярослав Ракицкий

Зенит пожаловал в гости к РБ Лейпциг в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Худжамов: У меня нет качелей, плохой Путин или нет – плохой, с*ка, плохой

Россияне уже на 25-й минуте неожиданно вышли вперед благодаря дальнему удару экс-игрока Шахтера и сборной Украины Ярослава Ракицкого.

Напомним, 30-летний игрок зимой перебрался в чемпионат России из донецкого клуба. В нынешнем сезоне РФПЛ Ракицкий провел 12 матчей, но результативными действиями не отличался.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
Шахтер – Динамо Загреб: помутнение Пятова, провалы флангов обороны и фирменное спасение от Додо в Лиге чемпионов
01:54
6971
Теги
Лига чемпионов Зенит Зенит Видеоновости РБ Лейпциг - Зенит Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
14
мин
Славия Прага
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук