Играющий директор перволигового Диназа Сергей Старенький рассказал, что экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий провел несколько тренировок с его командой.

– Секретом футбольного долголетия поделитесь?

– Увлекся теннисом, часто играли с Яриком Ракицким, пока он не подписался в Черноморец. Ракицкий, кстати, несколько раз тренировался с ребятами. Это был очень классный для них опыт. Когда они увидели его на поле – глазам не могли поверить. Даже бутсы одному из пацанов подарил, – сказал Старенький в интервью Українському футболу.

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Напомним, Ярослав Ракицкий в марте перешел в одесский Черноморец, подписав контракт до конца текущего сезона УПЛ. Ныне одесский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата с 18-ю очками.

Вышгородский Диназ сейчас находится на 8-м месте в группе "Выбывание" Первой лиги. Команда набрала 14 баллов после 20-ти матчей.

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