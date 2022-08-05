Ярослав Ракицкий недавно перебрался в чемпионат Турции и уже успел дебютировать за Адана Демирспора в спарринге против Наполи. Накануне украинец праздновал очередной день рождения и одноклубники эффектно поздравили его.

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В момент, когда игроки выстроились в полукруг, сзади подошел один из партнеров по команде и высыпал на голову Ракицкого мешочек с мукой. Другие игроки поспешили сдобрить это сырыми яйцами, с удовольствием разбивая их о черепную коробку украинца. Все это действо впоследствии переросло в "яичную драку" между другими участниками команды – каждый счел необходимым швырнуть смесь белка и желтка у своего оппонента.

Напомним, Ракицкий в начале марта разорвал соглашение с Зенитом, за который выступал в течение 2,5 года. Сначала он поддерживал форму с Металлистом, а затем – с Шахтером. Несмотря на слухи о сотрудничестве с дончанами, защитник перешел в Адана Демирспор, подписав с турками контракт сроком на один сезон с опцией пролонгации еще на год.

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