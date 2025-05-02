Матчи 27-го тура УПЛ сезона 2024/25 растянутся на три дня – со 2-го по 4-е мая включительно, сообщает официальный сайт УАФ.

Двойной удар Динамо – УПЛ назвала лучших тренера и игрока 16-го тура

Изюминкой станет дуэль между Полесьем и Александрией – первые претендуют на еврокубки, а вторые борются за медали. Серьезный экзамен будет иметь Динамо, которое сыграет с Ингульцом – Подопечные Василия Кобина отчаянно пытаются сохранить себе место в элите. Не легче будет поездка Шахтера в Одессу – местному Черноморцу во главе с легендой "горняков" Ярославом Ракицким уже нечего терять и команда пойдет ва-банк.

2 мая, пятница

15:30 – Левый Берег – Карпаты – главный арбитр – Резников Д. М. (Каменское), арбитр VAR – Задиран С. С. (Киевская обл.).

18:00 – Рух – Кривбасс – главный арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), арбитр VAR – Новохатний В. В. (Черкассы).

3 мая, суббота

13:00 – Черноморец – Шахтер – главный арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), арбитр VAR – Коваленко А. А. (Полтава).

15:30 – Ингулец – Динамо – главный арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), арбитр VAR – Пасхал И. Ю. (Херсон).

18:00 – Верес – Оболонь – главный арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), арбитр VAR – Шандор А. А. (Львов).

4 мая, воскресенье

13:00 – ЛНЗ – Заря – главный арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), арбитр VAR – Омельченко А. В. (Славянск).

15:30 – Колос – Ворскла – главный арбитр – Евтухов Д. Ю. (Днепр), арбитр VAR – Романов В. М. (Днепр).

18:00 – Полесье – Александрия – главный арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), арбитр VAR – Деревинский А. А. (Хмельницкий).

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